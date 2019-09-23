2019-09-23T19:12:43+03:00
Общество

Не на старье же любоваться! В Самаре на Некрасовском спуске воткнут многоэтажку

Документацию по планировке территории утвердили постановлением мэрии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Документация застройщика на участок на Некрасовском спускеДокументация застройщика на участок на Некрасовском спуске
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Администрация г.о. Самара утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Степана Разина, Максима Горького, Некрасовской и Льва Толстого. Лакомый кусочек территории рядом с Волгой, на Некрасовском спуске готовы отдать застройщику под многоэтажки. В постановлении говорится, что вид разрешенного использования под многоэтажную застройку поменяют у нескольких участков. Еще несколько участков отведены под среднеэтажную застройку, на части разместятся места общего пользования.

Постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Застройщиком площадки в 5,69 га станет ООО "Вольская - 17". На территории среди домов, предназначенных под снос, есть здания 1917 года постройки, часть из них уже расселены. Эти дома относятся к ветхому жилому фонду.

В документации застройщика, опубликованной на сайте горадминистрации, говорится что жилые дома будут не выше 13 этажей. Снести планируется 2679 кв.м. ветхого и аварийного жилья. Общая площадь планируемого к постройке дома - не более 9841 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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