В Самаре на кольце Аэродромная — Промышленности грузовик рассыпал газовые баллоны

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-24T13:05:33+03:00

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Днем во вторник, 24 сентября, на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности в Самаре произошло ДТП, которое заставило поволноваться многих автомобилистов. Там на кольцевой развязке грузовик уронил на дорогу несколько баллонов с аргоном. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- У кузова грузовика низкие борта, а баллоны, скорее всего, были плохо закреплены. В итоге на кольце, а оно под наклоном идет, все и вылетело, - поделились свидетели случившегося.

Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал. На месте уже работает эвакуатор, который грузит баллоны обратно в машину. Между тем, авария спровоцировала большую пробку. По словам горожан, движение стоит от улицы Партизанской до кольца.

Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, опасности для жизни и здоровья людей в результате падения баллонов не было и нет. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

К счастью, падение газовых баллонов не спровоцировало взрыв

ИСТОЧНИК KP.RU