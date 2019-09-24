«Крыльям Советов» дополнительно выделили 285 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-24T14:11:45+03:00

На поддержку нескольких спортивных клубов Самарской области дополнительно выделят 464 млн рублей. Больше всех получит футбольный клуб «Крылья Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Нескольким спортивным клубам Самарской области выделят дополнительные деньги. На поддержку команд дадут еще 464 млн рублей из областного бюджета. Об этом стало известно на заседании комитета губернской думы, которое прошлое 24 сентября. Итоги заседания опубликовал на своей странице в твиттере депутат губернской думы Михаил Матвеев.

Больше всех получит футбольный клуб «Крылья Советов» - 285 млн рублей. Хоккейной «Ладе», выступающей в ВХЛ (второй по силе дивизион российского хоккея), добавят 100 млн рублей. 20 млн рублей получит волейбольная «Нова», 13 млн рублей – спортивный клуб «Мега-Лада» (деньги пойдут на организацию и проведение всероссийских и международных соревнований по мотогонкам на гаревой дорожке и льду), 5 млн – женский гандбольный клуб «Лада».

Кроме того, 10 млн рублей собираются выделить для Академии футбола имени Юрия Коноплева. Деньги пойдут на покупку автобуса, формы и на текущие расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU