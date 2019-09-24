От Билана до Меладзе: в Самаре появилась новая радиостанция для поклонников отечественной музыки

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-24T14:19:52+03:00

Самые популярные треки российских исполнителей теперь можно будет послушать на частоте 89,2 FM

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В Самаре появилась новая музыкальная радиостанция. Она получила название «Русский хит» и теперь вещает на частоте 89,2 FM. Новую радиостанцию в Самаре представляет группа компаний «Выбери Радио».

- Мы следим за тенденциями на рынке, изменениями вкусов и предпочтений слушателей. Нельзя не отметить, что последнее время растет спрос на отечественную музыку и российских исполнителей, - рассказал директор филиала «Выбери Радио» Сергей Захаров.

В эфире «Русского хита» поклонники отечественной музыки смогут услышать песни таких известных российских исполнителей, как: Валерия, Дима Билан, Макс Барских, Валерий Меладзе, Полина Гагарина, группа «Ночные снайперы» и Стас Михайлов. Новая радиостанция будет рассчитана на людей в возрасте 25-44 лет, на тех, кто предпочитает вести активный образ жизни и умеет добиваться своих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU