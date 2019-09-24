2019-09-24T17:35:03+03:00
Общество

Самарский бизнесмен не сумел заинтересовать полицейского 200 тыс. рублей

Теперь его будут судить за взятку
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина дал взятку полицейскомуМужчина дал взятку полицейскому
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В Волгограде полицейские задержали директора самарской транспортной компании. Он пытался предложить взятку в 200 тыс. рублей одному из правоохранителей. За этот подарок тот должен был закрыть глаза на перевозку грузов без разрешительных документов. Но сотрудник полиции на такие нарушения не пошел.

- Поглицейский предупредил о происходящем свое начальство, самому мужчине он также сказал, что тот совершает коррупционное преступление, - поделились информацией в ГУ МВД РВ по Волгоградской области.

Но транспортник деньги все же попытался вручить - на этом и погорел. Мужчину задержали, делом занимаются следователи. Сейчас против самарца возбудили уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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