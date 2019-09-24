Самарский бизнесмен не сумел заинтересовать полицейского 200 тыс. рублей
В Волгограде полицейские задержали директора самарской транспортной компании. Он пытался предложить взятку в 200 тыс. рублей одному из правоохранителей. За этот подарок тот должен был закрыть глаза на перевозку грузов без разрешительных документов. Но сотрудник полиции на такие нарушения не пошел.
- Поглицейский предупредил о происходящем свое начальство, самому мужчине он также сказал, что тот совершает коррупционное преступление, - поделились информацией в ГУ МВД РВ по Волгоградской области.
Но транспортник деньги все же попытался вручить - на этом и погорел. Мужчину задержали, делом занимаются следователи. Сейчас против самарца возбудили уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU