2019-09-24T17:52:31+03:00
Общество

В детсадах уже тепло: в мэрии рассказали, когда отопление появится в каждом доме в Самаре

Владимир Василенко рассказал о графике подачи отопления в Самаре в жилые дома, больницы и школы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре потеплеет не так уж и скороВ Самаре потеплеет не так уж и скоро
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В Самаре к отоплению уже подключили большинство крупных лечебных учреждений. Уже стало тепло в Геронтологическом центре, онкоцентре, 24 сентября запустили отопление в Санаторной школе-интернате № 9 на 9-1 просеке, где живут дети, которым необходимо длительное лечение. Всего отопление уже дали в 8% объектов здравоохранения и 4% школ и детсадов.

- В этом вопросе не должно быть экономии, ведь это касается не только комфорта, но и безопасности населения. А профильным службам своевременный старт подачи отопления позволит обеспечить плавное вхождение в зимний режим всех объектов городского подчинения. И если прогноз синоптиков оправдается, в условиях потепления будет возможность устранить недостатки, которые могут потенциально возникать при подключении объектов, - поставил главные задачи перед энергетиками и сотрудниками сферы ЖКХ заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Традиционно отопление в Самаре начинают давать в начале октября. В этом году по решению Елены Лапушкиной, главы города, решили не дожидаться температурного минимума.

Согласно технологическим требованиям, отопление в домах включают поэтапно. Во все жилые дома и социальные учреждения тепло должно прийти в течение 1,5-2 недель с 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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