В Самарской области обнаружили птичку из легендарной игры Angry Birds

СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-24T18:10:38+03:00

Правда, потом оказалось, что это просто длиннохвостая синица

Изменить размер текста: A A

В Сызрани на тротуаре заметили необычную, по мнению горожан, птицу. Как сообщает КТВ-Луч, пернатая сидела и грустила. Местным жителям показалось, что серенькая птичка очень похожа на персонажа популярной игры и мультфильма Angry Birds. Малышка так нахохлилась, что стала казаться почти круглой. Фотографией птицы жительница Сызрани поделилась в социальной сети.

В комментариях пользователи предположили, что это длиннохвостая синица. Такие птицы, как правило, встречаются в Англии, Центральной и Северной Европе, Сибири и в других странах Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU