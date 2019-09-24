2019-09-24T20:03:20+03:00
Происшествия

В Самаре депутата и борца с картелями подозревают в коммерческом подкупе

По данным источника «КП-Самара» Аркадий Лазарев сейчас находится в изоляторе
Евгения ВАСИНА
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Недавно он участвовал в рейде по штрафстоянкамНедавно он участвовал в рейде по штрафстоянкамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 23 сентября, в Самаре были задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе. В их числе активист ОНФ, борец с картелями, представитель движения Дороги 63 Аркадий Лазарев. По данным, которые приводит паблик Курилка Котукова задержанные за 1,5 млн рублей обещали победу на электронных торгах одной конкретной фирме.

Источник «КП-Самара» подтвердил, что Аркадия Лазарева задержали накануне, дело находится в следственном комитете. Сначала был задержан посредник, уже потом к следователю явился сам общественник.

За два дня до этого Аркадий Лазарев пожаловался в социальных сетях, что ему угрожают. Он отметил, что несколько раз переходил дорогу влиятельным господам и уточнил, что его компания БСТ победила в аукционе, где играли «Картелью» несколько профессиональных игроков. По его словам, после заключенного в марте контракта, ему стали угрожать и требовать продажи компании. Также он заявил, что пытался продать компанию, но это у него не получилось, зато против него была совершена провокация неким лицом.

Возможно, задержание является как раз следствием этой провокации? В любом случае, в следственном комитете ничего пока не комментируют.

В ОНФ отметили, что готовят официальный ответ и подчеркнули, что задержание не связано с общественной деятельностью Аркадия Лазарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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