Житель Самарской области попытался установить на ноутбук программу и попал под статью

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-25T08:44:38+03:00

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В Сызрани 30-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в нарушении авторских прав.

- Житель Сызрани, находясь в одном из развлекательных заведений в центре города, попытался за вознаграждение установить на ноутбук ПО. Довести свою задумку до конца он не смог — его задержали оперуполномоченные. Экспертиза показала, что это ПО является контрафактным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также полицейские нашли у мужчины флешку, на которой содержались различные программы. Она тоже оказалась пиратской. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила более 290 тысяч рублей. Сейчас расследование в отношении ранее не судимого сызранца продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU