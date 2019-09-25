Капсульный отель, парк полетов или аттракционы: в 2020 году самарскую «Вертолетку» ждет перезагрузка

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-25T09:07:38+03:00

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В Самаре обсудили будущее одной из достопримечательностей города — Вертолетной площадки. Она находится в поселке Управленческий и является излюбленным местом как местных жителей, так и туристов. На встрече архитекторов и урбанистов с главой Самары Еленой Лапушкиной, которая прошла во вторник, 24 сентября, были предложены пять вариантов благоустройства «Вертолетки».

- В 2020 году Вертолетную площадку ждут масштабные изменения. Хочется сделать проект современным и концептуальным, при этом очень важно сохранить уникальную особенность этого места - потрясающий ландшафт и природную красоту, - отметила мэр.

Предложения архитекторов по обновлению "Вертолетки"Фото: Twitter.com

Так, архитекторы предложили сделать на Вертолетной площадке прогулочные маршруты разного уровня сложности и обзорную консоль (мост) как в московском парке Зарядье. Также есть планы по обустройству там детской площадки, интерактивных аттракционов и проведению лазерных шоу. Кроме того, архитекторы предложили расположить на «Вертолетке» всесезонные павильоны, в том числе для художников, крыши которых можно сделать троссированными смотровыми площадками. Самыми необычными идеями стали капсульный отель, маяк, парк полетов, а также панорамный выставочный павильон, который предложили закамуфлировать под вертолетную площадку буквой «Н». Планируется, что она будет подсвечиваться ночью и что ее можно будет увидеть из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU