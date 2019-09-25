В Самарской области водитель ВАЗа влетел во встречный фургон и погиб вместе с пассажиркой

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-25T09:27:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 24 сентября, на 3 км трассы «Борское — Таволжанка» в Борском районе произошло смертельное ДТП. Там около 21:30 столкнулись автомобиль ВАЗ-211440 и фургон BAW. По данным полицейских, аварию спровоцировал 49-летний водитель легковушки.

- Мужчина, двигаясь со стороны села Борское в направлении Таволжанка, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, груженый досками, с номерами Оренбургской области, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой» и его 49-летняя пассажирка, которые проживали в селе Борское, погибли на месте до приезда скорой помощи. Также в аварии пострадал 47-летний пассажир фургона. Его с травмами головы и ноги госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU