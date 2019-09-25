2019-09-25T09:49:25+03:00
Происшествия

Чиновник из Сызранского района заплатит штраф в 500 тысяч рублей за взятку

Мужчина решил за вознаграждение «закрыть глаза» на загрязнение почвы, но попался
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновнику придется заплатить в 20 раз больше, чем он хотел получитьЧиновнику придется заплатить в 20 раз больше, чем он хотел получитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд вынес приговор по делу бывшего начальника отдела экономического контроля администрации Сызранского района. Чиновника поймали на взятке в 25 тысяч рублей.

- Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Также его лишили права занимать определенные должности на срок 2 года, - сообщили в прокуратуре Сызрани.

По версии следствия, чиновник получил взятку за то, что он «закрыл глаза» на нарушения, допущенные при демонтаже трубопровода. Из-за этих работ почва оказалась загрязнена отходами. Мужчину задержали при получении денег от взяткодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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