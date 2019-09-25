Самарские школьники примут участие в создании фотопортрета современного «Поколение Мира»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-25T10:00:45+03:00

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МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» сообщают о старте федерального фотопроекта в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Профессиональные фотожурналисты в ходе масштабного фотокросса помогут детям всей страны за одни сутки запечатлеть современную мирную жизнь в разных уголках России. Лучшие снимки ребят лягут в основу фотовыставки «Поколение Мира», которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы.

Благотворительный проект «Поколение М» от МТС приглашает детей и подростков на общероссийский фотокросс, чтобы сделать фотографический «слепок» современной России: от Калининграда до Камчатки. Ребятам предлагается за одни сутки 28 сентября с 00:00 до 23:59 создать яркие и живые кадры, раскрывающие одну из сторон современной жизни родного региона: лица, традиции, пейзажи, культурные особенности, технологии и инновации, профессии.

Чтобы побороться за возможность представить собственные работы на выставке, ребятам до 18 лет необходимо загрузить свои снимки на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 6 октября 2019 года (включительно). Мастера «РУСС ПРЕСС ФОТО» отсмотрят все полученные работы и лучшие из них включат в экспозицию, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Вместе с тем, жюри выберет одного победителя, который дополнительно получит от МТС поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа.

Подготовиться к фотокроссу и развить навыки репортажной съемки помогут специальные мастер-классы от профессионалов, которые пройдут для детей в регионах России накануне фотокросса. Также для ребят доступна бесплатная обучающая программа по фотонаправлению в онлайне. Список образовательных мероприятий в рамках проекта доступен на сайте «Поколения М».

«Главная идея фотопроекта – запечатлеть современную Россию со всеми ее уникальными культурными, географическими и природными особенностями глазами молодого поколения — «Поколения Мира». С их помощью мы хотим показать тот мир, который стал возможен, благодаря героическим усилиям и жертвам, совершенным прабабушками и прадедушками сегодняшних школьников. Символично, что мы запускаем проект в 2019 году, в восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны, а итоговая выставка будет представлена к 75-летию Победы в 2020 году, который официально объявлен Годом памяти и славы. Мы призываем всех неравнодушных и увлеченных фотографией ребят искать интересные сюжеты, снимать родной город и участвовать в нашем совместном с МТС проекте», — отметил руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников.

«Шестой год мы сотрудничаем с культурным проектом «РУСС ПРЕСС ФОТО», мастера которого в рамках нашего проекта «Поколение М» уже открыли по всей стране сотни по-настоящему талантливых молодых фотографов. В этом году мы решили дать ребятам особенное задание, которое позволит им узнать больше об истории родного города, о местах, связанных с Великой Отечественной войной, задуматься о том, какими усилиями создавался современный мир. В рамках проекта мы запускаем бесплатную образовательную программу по фотонаправлению, как в офлайне, так и в онлайне, чтобы развиваться мог каждый ребенок, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Более того, все участники проекта станут частью большого благотворительного движения и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам», — рассказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

Все загруженные на сайт проекта работы, а также «лайки» и репосты в социальных сетях «Поколения М» МТС переведет в настоящие деньги по курсу «1 действие» = «1 рубль» и направит на срочные операции детям.

ИСТОЧНИК KP.RU