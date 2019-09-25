В Самаре меняется график работы колеса обозрения в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-25T10:21:43+03:00

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В Самаре со следующего месяца изменится график работы колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина.

- Аттракцион начнет работать по-новому с 1 октября. С понедельника по пятницу он будет открыт для посещения с 13:00 до 22:00. Перерыв — с 16:30 до 17:30, - сообщили в Твиттере представители МП «Парки Самары».

По выходным, а также в праздничные дни колесо обозрения будет работать на несколько часов больше — с 10:00 до 22:00, но будет делать два перерыва по полчаса — с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU