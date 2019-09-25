2019-09-25T11:53:35+03:00
Происшествия

В Самарской области пьяный водитель «семерки» решил помочь заглохшему на дороге другу и сломал ему обе ноги

Мужчина сбил товарища, пытаясь подъехать к его авто
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неожиданное ДТП закончилось госпитализацией одного из автомобилистов в больницуНеожиданное ДТП закончилось госпитализацией одного из автомобилистов в больницуФото: Архив "КП"
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Во вторник, 24 сентября, примерно в 00:05 на 1 км 850 м трассы «Подъем-МихайловкаАлексеевка — Калашиновка» в Нефтегорском районе произошло необычное ДТП. Там 30-летний водитель «семерки» решил помочь заглохшему другу, но что-то пошло не так, в итоге один них попал в больницу.

- У 45-летнего мужчины в пути сломался автомобиль ВАЗ-21213. В это время мимо проезжал его друг. Автомобилист, заметив, что его приятелю нужно подзарядить аккумуляторную батарею, решил помочь. Однако, подъезжая к «семерке», не обеспечил постоянный контроль над своей машиной, и сбил друга, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил открытый перелом обеих ног и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в Нефтегорскую центральную больницу. Отметим, что «помощник» на момент ДТП был пьян. Это показало медицинское освидетельствование. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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