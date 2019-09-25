Пролежал в земле десятки лет: на полуострове Копылово нашли артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-25T12:34:57+03:00

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В Тольятти на полуострове Копылово произошло ЧП. Там в лесу около одного из дачных товариществ нашли подозрительный предмет, похожий на боеприпас. На место пришлось вызывать взрывотехников ОМОН.

- Специалисты осмотрели находку и выяснили, что это артиллерийский снаряд калибром 250 мм. Он пролежал в земле не один десяток лет и подвергся сильной коррозии. Предположительно, боеприпас - бетонобойный, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники ОМОН решили никуда не перемещать снаряд и уничтожили его прямо на месте обнаружения. Находку подорвали с помощью накладного заряда.

ИСТОЧНИК KP.RU