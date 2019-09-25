Пролежал в земле десятки лет: на полуострове Копылово нашли артиллерийский снаряд
В Тольятти на полуострове Копылово произошло ЧП. Там в лесу около одного из дачных товариществ нашли подозрительный предмет, похожий на боеприпас. На место пришлось вызывать взрывотехников ОМОН.
- Специалисты осмотрели находку и выяснили, что это артиллерийский снаряд калибром 250 мм. Он пролежал в земле не один десяток лет и подвергся сильной коррозии. Предположительно, боеприпас - бетонобойный, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Сотрудники ОМОН решили никуда не перемещать снаряд и уничтожили его прямо на месте обнаружения. Находку подорвали с помощью накладного заряда.
ИСТОЧНИК KP.RU