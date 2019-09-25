2019-09-25T15:46:18+03:00
Происшествия

Сотрудники самарской полиции нашли автоледи, которая сбила бабушку на Карла Маркса и уехала

Теперь женщине грозит наказание
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства по ДТП продолжаютсяРазбирательства по ДТП продолжаютсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские нашли водителя, который вечером 20 сентября на проспекте Карла Маркса в Самаре сбил 75-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе и уехал. Нарушителем оказалась 44-летняя местная жительница. Машина, наехавшая на бабушку - Ford EcoSport.

- Личность скрывшегося автовладельца удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения на одном из банков. Потерпевшая сейчас находится на амбулаторном лечении, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Завтра с ситуацией будут разбираться в Октябрьском районном суде. Нарушительнице грозит лишение прав либо арест сроком на 15 суток.

Как стало известно "Комсомолке", женщина является руководителем одного из центров диагностики и мониторинга. Права у нее с 2009 года. Один раз она привлекалась к административной ответственности.

Сама автоледи объясняет, что двигалась по Революционной со стороны Московского шоссе, остановилась перед пешеходным переходом, пропуская людей, а потом двинулась дальше. Она уверяет, что ее машина никого не задевала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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