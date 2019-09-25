«Ассасины» на дорогах: в Самаре двое водителей устроили драку посреди Московского шоссе

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-25T16:12:20+03:00

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Днем в среду, 25 сентября, жители Самары стали свидетелями необычной картины. На Московском шоссе двое автомобилистов не поделили дорогу и устроили ожесточенную драку.

- Пересечение Московского шоссе и улицы Ташкенткой. Ассасин бьет водителя, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по всему, один из автомобилистов не уступил дорогу другому. Между ними завязалась словесная перепалка, а потом распаленные мужчины начали выяснять отношения с помощью кулаков. Чем закончилась потасовка, неизвестно, но горожан такое поведение сильно возмутило — из-за драки движение на некоторое время было затруднено. Самарцы предложили вразумлять таких водителей с помощью штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU