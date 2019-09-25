В Самаре участок Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда отремонтируют в 2020 году
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Сейчас дорожники трудятся на участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда. Предполагается, что работы займут еще около года. Как рассказал в прямом эфире первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, их осложняют большое количество коммунальных сетей.
- Подрядчику необходимо построить 3 км ливневой канализации, вынести 950 метров водопроводных труб, а также построить 1,5 тысячи метров водопровода в теле тротуара, - отметил чиновник.
Напомним, что дорогу планируют сделать четырехполосной. Также после ремонта на Заводском шоссе появятся газоны и тротуары. Работы на участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда должны завершить в 2020 году. А вот по отрезку Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца автомобилисты поедут уже в этом году. Движение там полностью откроют уже в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU