2019-09-26T09:54:44+03:00
Происшествия

Забыли закрыть двери: в Самарской области молодой человек обворовывал беспечных автомобилистов

Парень похищал топливо и технику из машин для своих нужд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек стал фигурантом уголовного делаМолодой человек стал фигурантом уголовного делаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Богатовском районе полицейские задержали похитителя чужого имущества из машин. Одного из автомобилистов злоумышленник оставил без усилителя звука и канистры с дизельным топливом, а у второго украл имущество на 9 тысяч рублей.

- Было установлено, что злоумышленник передвигался на автомобиле. Полицейские узнали регистрационный знак машины, а потом выяснили и личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Богатовского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек рассказал, что все похищенные у автовладельцев вещи он планировал использовать для личных нужд. Похитить их не составило труда - авто были открыты. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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