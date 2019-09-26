Забыли закрыть двери: в Самарской области молодой человек обворовывал беспечных автомобилистов
В Богатовском районе полицейские задержали похитителя чужого имущества из машин. Одного из автомобилистов злоумышленник оставил без усилителя звука и канистры с дизельным топливом, а у второго украл имущество на 9 тысяч рублей.
- Было установлено, что злоумышленник передвигался на автомобиле. Полицейские узнали регистрационный знак машины, а потом выяснили и личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Богатовского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек рассказал, что все похищенные у автовладельцев вещи он планировал использовать для личных нужд. Похитить их не составило труда - авто были открыты. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU