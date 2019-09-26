В Самаре в 2020 году приведут в порядок улицы Арцыбушевскую и Мичурина

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-26T12:00:25+03:00

В следующем году в Самаре отремонтируют несколько улиц Фото: Яндекс.Карты

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Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко в прямом эфире рассказал о планах по ремонту дорог в 2020 году. По его словам, обновления ждут улицы Арцыбушевскую, Мичурина, Ленинскую, Гагарина и Потапова.

- В следующем году запланирован комплексный ремонт улицы Арцыбушевской. Там приведут в порядок проезжую часть и тротуары, высадят деревья и разобьют газоны. Подобным же образом обновят и участок улицы Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова, - отметил чиновник.

По словам Владимира Василенко, в 2020 году будут объявлены торги на выполнение работ по ремонту участка улицы Ленинской от Полевой до Льва Толстого и участка улицы Гагарина от Промышленности до Тухачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU