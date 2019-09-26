В Самаре в 2020 году приведут в порядок улицы Арцыбушевскую и Мичурина
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко в прямом эфире рассказал о планах по ремонту дорог в 2020 году. По его словам, обновления ждут улицы Арцыбушевскую, Мичурина, Ленинскую, Гагарина и Потапова.
- В следующем году запланирован комплексный ремонт улицы Арцыбушевской. Там приведут в порядок проезжую часть и тротуары, высадят деревья и разобьют газоны. Подобным же образом обновят и участок улицы Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова, - отметил чиновник.
По словам Владимира Василенко, в 2020 году будут объявлены торги на выполнение работ по ремонту участка улицы Ленинской от Полевой до Льва Толстого и участка улицы Гагарина от Промышленности до Тухачевского.
ИСТОЧНИК KP.RU