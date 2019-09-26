Погнался за нарушителем на личном авто: под Самарой инспектор ДПС поймал сбившего женщину водителя

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-26T13:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 24 сентября, на Николаевском проспекте в жилом районе Южный город произошло ДТП. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 44-летнюю женщину и скрылся. Свидетелем этого происшествия стал инспектор ДПС Алексей Мулюгин, который на тот момент находился не на службе.

- Полицейский увидел аварию и решил преследовать злоумышленника на личном автомобиле. Догнать водителя удалось на 8 км дороги «Обход Самары». Алексей Мулюгин задержал молодого человека и доставил его в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителем оказался 21-летний молодой человек. В отношении него составили два административных протокола. Автомобилисту грозит арест на 15 суток или лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет.

Полицейский был не при исполнении, но все равно решил поймать нарушителяФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU