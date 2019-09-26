2019-09-26T15:49:59+03:00
Общество

Уже наносят разметку: ремонт улицы Стара-Загора в Самаре должны завершить в течение двух дней

Речь идет об участке от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре завершается комплексный ремонт участка улицы Стара-Загора от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной. Сейчас рабочие занимаются там обустройством газонов и нанесением новой разметки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, что в рамках работ дорожники обновили на участке улицы Стара-Загора покрытие проезжей части, сделали уширение дороги в районе пересечений с улицами Ново-Вокзальной и Советской Армии, увеличили парковочные места до 460 штук, а также заменили бортовой камень, привели в порядок тротуары и подняли люки колодцев на высотную отметку. Закончить все работы на данном участке улицы должны в течение двух суток.

Также подрядчик планирует начать в этом году ремонт участка, который был запланирован на следующий год. Если позволит погода, то до конца октября дорожники приедут в порядок отрезок от улицы Ново-Вокзальной до улицы Воронежской. В 2020 году обновление улицы Стара-Загора продолжится до улицы Ташкентской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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