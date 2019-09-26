В Самаре из-за концерта Димы Билана на площади Куйбышева перекроют дороги

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-26T16:40:28+03:00

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В это воскресенье, 29 сентября, в центре Самары перекроют несколько дорог. Это связано с проведением массового мероприятия на площади имени В.В. Куйбышева. В этот день там с бесплатным концертом выступит Дима Билан.

- С 15:00 до 22:00 29 сентября будет закрыт проезд по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по улице Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской и по улице Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Также на этих участках улиц с 6:00 до 22:00 запретят остановку и стоянку транспорта. Аналогичные ограничения будут действовать и на улице Самарской от Льва Толстого до Красноармейской - с 6:00 до 24:00.

Изменения затронут и схемы движения общественного транспорта. Так, с 15:00 до 22:00 автобусы № 24, 34, 92, 207, 226 и 297 будут курсировать в объезд. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU