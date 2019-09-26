В Самарской области появится паломнический центр
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил Патриарху Кириллу, который сейчас находится в регионе с официальным визитом, концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла.
- Глава региона попросил у Патриарха благословения на создание на этой территории паломнического центра. Это святое место - ежегодно посещает большое количество верующих, - сообщает пресс-служба правительства.
Основная задача планируемой реконструкции - сделать путь в святую обитель более доступным, а пребывание паломников там максимально удобным.
Напомним, в Самарской митрополии глава РПЦ проведет два дня. Первый пройдет в Тольятти, где Предстоятель церкви посетит Поволжский православный институт. В Самаре же Патриарх освятит Софийский собор, открывшийся в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU