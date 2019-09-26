В Самарской области появится паломнический центр

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-26T17:27:24+03:00

Путь в обитель хотят сделать более доступным

Благословения на его создание попросил сегодня у Патриарха Кирилла губернатор Дмитрий Азаров

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил Патриарху Кириллу, который сейчас находится в регионе с официальным визитом, концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла.

- Глава региона попросил у Патриарха благословения на создание на этой территории паломнического центра. Это святое место - ежегодно посещает большое количество верующих, - сообщает пресс-служба правительства.

Основная задача планируемой реконструкции - сделать путь в святую обитель более доступным, а пребывание паломников там максимально удобным.

Напомним, в Самарской митрополии глава РПЦ проведет два дня. Первый пройдет в Тольятти, где Предстоятель церкви посетит Поволжский православный институт. В Самаре же Патриарх освятит Софийский собор, открывшийся в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU