в Самарской области женщина на KIA устроила ДТП с двумя «Приорами»: пострадал человек
Утром в пятницу, 27 сентября, на Обводном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием Kia Sportage и двух автомобилей «Лада Приора». Они столкнулись около 7:00 в районе пересечения с Хрящевским шоссе.
- 34-летняя женщина, двигаясь на KIA со стороны Санчелеевского в направлении Хрящевского шоссе, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу двум отечественный автомобилям под управлением 32-летнего и 48-летнего водителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Одна из «Приор» ехала с грузовым прицепом. От удара он перевернулся. В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина - пассажирка автомобиля «Лада Приора» универсал. Ей понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU