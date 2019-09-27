2019-09-27T09:42:38+03:00
Происшествия

в Самарской области женщина на KIA устроила ДТП с двумя «Приорами»: пострадал человек

Автомобилистка решила повернуть налево на перекрестке, но не уступила дорогу
Анастасия ФИЛАТОВА
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От удара перевернулся прицеп одной из легковушекОт удара перевернулся прицеп одной из легковушекФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Утром в пятницу, 27 сентября, на Обводном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием Kia Sportage и двух автомобилей «Лада Приора». Они столкнулись около 7:00 в районе пересечения с Хрящевским шоссе.

- 34-летняя женщина, двигаясь на KIA со стороны Санчелеевского в направлении Хрящевского шоссе, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу двум отечественный автомобилям под управлением 32-летнего и 48-летнего водителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Одна из «Приор» ехала с грузовым прицепом. От удара он перевернулся. В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина - пассажирка автомобиля «Лада Приора» универсал. Ей понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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