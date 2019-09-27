2019-09-27T10:26:01+03:00
Общество

В Самаре частично перекроют движение по Московскому шоссе

Проезд ограничат на дублере
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение перекроют на участке от Волжского шоссе до улицы ДальнейДвижение перекроют на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней
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В субботу, 28 сентября, в Самаре перекроют движение по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением матча «Крылья Советов» - «Тамбов» на стадионе «Самара Арена».

- Движение транспорта по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней будет запрещено с 13:00 до 19:00. Кроме того, на этом отрезке с 6:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В ближайшее время на дублере установят соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема перекрытия движения

Временная схема перекрытия движения

ИСТОЧНИК KP.RU

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