В Самаре частично перекроют движение по Московскому шоссе
В субботу, 28 сентября, в Самаре перекроют движение по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением матча «Крылья Советов» - «Тамбов» на стадионе «Самара Арена».
- Движение транспорта по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней будет запрещено с 13:00 до 19:00. Кроме того, на этом отрезке с 6:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
В ближайшее время на дублере установят соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.
Временная схема перекрытия движения
ИСТОЧНИК KP.RU