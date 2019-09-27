"Семерка" с прицепом улетела в кювет: водитель "Приоры" устроил на трассе под Самарой смертельное ДТП
Утром в пятницу, 27 сентября, на 1050 км 800 м трассы М-5 "Урал" В Самарской области произошло смертельное ДТП. Там примерно в 5:10 столкнулись автомобили "Лада Приора" и ВАЗ-21074. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель первой легковушки.
- За рулем "Приоры" находился 53-летний мужчина. Он, двигаясь в темное время суток со стороны Москвы в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "семеркой" с прицепом под управлением 48-летнего мужчины. После этого ВАЗ съехал в правый кювет и опрокинулся вместе с прицепом, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося погиб один человек и еще трое получили травмы. Так, от полученных травм на месте происшествия скончалась 20-летняя пассажирка "семерки". Также пострадали водитель ВАЗа и его 49-летняя пассажирка. Им назначали амбулаторное лечение. Еще пострадал водитель "Приоры". Медики осмотрели его на месте и назначили амбулаторное лечение.
После удара "семерка" вместе с прицепом опрокинулась в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU