На Обводной дороге Самары водитель «Калины» вылетел на «встречку» под колеса фуры и погиб

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-27T11:46:43+03:00

Легковушку смяло после столкновения с большегрузом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в четверг, 26 сентября, на 6 км 350 м Обводной дороги Самары произошла смертельная авария. Там примерно в 23:15 на «встречке» столкнулись «Лада Калина» и фура «Вольво» с полуприцепом. Об этом «Комсомольской правде — Самаре» в ГУ МВД по Самарской области.

- 44-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны дороги «Самара — Бугуруслан» в направлении трассы М-5 «Урал», выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом под управлением 45-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

От удара легковушке смяло всю переднюю часть. Водитель погиб на месте еще до приезда медиков скорой помощи. Насколько известно, мужчина был зарегистрирован в Сызранском районе. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU