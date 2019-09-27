На Обводной дороге Самары водитель «Калины» вылетел на «встречку» под колеса фуры и погиб
Вечером в четверг, 26 сентября, на 6 км 350 м Обводной дороги Самары произошла смертельная авария. Там примерно в 23:15 на «встречке» столкнулись «Лада Калина» и фура «Вольво» с полуприцепом. Об этом «Комсомольской правде — Самаре» в ГУ МВД по Самарской области.
- 44-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны дороги «Самара — Бугуруслан» в направлении трассы М-5 «Урал», выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом под управлением 45-летнего мужчины, - рассказали полицейские.
От удара легковушке смяло всю переднюю часть. Водитель погиб на месте еще до приезда медиков скорой помощи. Насколько известно, мужчина был зарегистрирован в Сызранском районе. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU