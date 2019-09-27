Неужели маньяк? В центре Самары ранним утром мужчина с ножом напад на девушку
В Самаре просят опознать молодого человека, который якобы напал на девушку в Ленинском районе. В соцсетях разместили видео, на котором видно, как молодой человек с собакой идет за девушкой.
- Этот молодой человек на видео сегодня в 6:00 преследовал девушку три квартала,после чего набросился на неё с ножом и нанёс несколько ранений! - пишут в группе. И просят всех, кто опознал мужчину, обратиться в полицию Ленинского района.
Нападение произошло в районе Вилоновской и Садовой. Девушка сейчас находится в больнице.
В полиции подтвердили, что эта информация реальна, видео не является фейком. Подробности происшествия пока не разглашаются.
В Самаре парень с ножом напал на девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU