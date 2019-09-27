2019-09-27T17:11:41+03:00
Происшествия

Неужели маньяк? В центре Самары ранним утром мужчина с ножом напад на девушку

По словам очевидцев, парень долго шел за девушкой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В СамареВ Самаре
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В Самаре просят опознать молодого человека, который якобы напал на девушку в Ленинском районе. В соцсетях разместили видео, на котором видно, как молодой человек с собакой идет за девушкой.

- Этот молодой человек на видео сегодня в 6:00 преследовал девушку три квартала,после чего набросился на неё с ножом и нанёс несколько ранений! - пишут в группе. И просят всех, кто опознал мужчину, обратиться в полицию Ленинского района.

Нападение произошло в районе Вилоновской и Садовой. Девушка сейчас находится в больнице.

В полиции подтвердили, что эта информация реальна, видео не является фейком. Подробности происшествия пока не разглашаются.

В Самаре парень с ножом напал на девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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