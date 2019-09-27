«Утром рано утонули два барана»: самарские водители провоцируют своей агрессией аварии на дорогах

СЕГОДНЯ 19:54 2019-09-27T19:54:16+03:00

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С начала 2019 года на дорогах Самарской области видеокамеры зафиксировали в общей сложности 155 автомобильных аварий. Водители часто ведут себя на дорогах агрессивно. Об этом рассказали сотрудники ГИБДД на заседании Самарской губернской думе.

Оказывается, автомобилисты чаще всего не уступают друг другу, тем самым провоцируя аварии.

- Большая часть зафиксированных камерами аварий связана с несоблюдением очерёдности проезда, - отметил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ ГУВД МВД России по Самарской области Александр Башковатов.

ИСТОЧНИК KP.RU