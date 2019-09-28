Стала известна судьба пропавших в Самаре 10-летних девочек

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-28T11:27:01+03:00

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В Самаре живыми нашли двух десятилетних девочек, которые отправились в кино еще 26 сентября и пропали. К волонтерам и в полицию обратились их взволнованные родители, после этого поступала информация, что девочек видели на Краснодонской - неподалеку от того центра, куда они пошли смотреть фильм. Жители Самары очень переживали, ведь вокруг в Кировском районе много разрушенных домов - заброшек, где встречаются асоциальные элементы.

Детей не было дома почти сутки, но, как сообщили волонтеры "Лиза Алерт", девочки нашлись и они живы. Сейчас подробности в интересах несовершеннолетних не разглашаются. Однако горожане радуются, что печальная история закончилась хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU