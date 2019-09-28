2019-09-28T15:04:15+03:00
Происшествия

В Самарской области 81-летний водитель полез под грузовик и погиб

Это случилось на развилке трассы Самара - Бугуруслан в районе Муханово
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Водитель вылетел на главную дорогу прямо под колеса фурыВодитель вылетел на главную дорогу прямо под колеса фуры
Изменить размер текста:

В Самарской области на дороге погиб 81-летний водитель "четверки". Автомобилист ехал со стороны села Тимашево и при выезде на отрезок трассы Самара - Бугуруслан не заметил мчащегося грузовика Рено. Фура ехала по главной дороге со стороны Отрадного.

- В результате ДТП водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщили печальную новость в ГУ МВД РФ по Самарской области.

К сожалению, виноват в аварии сам пожилой водитель. Видимость на этом повороте хорошая. Полиция призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на начало рабочей недели: южный ветер с понедельника согреет Самару
В Самаре продолжают искать инвестора для магистрали "Центральная", которую начнут строить в 2020 году
В Самаре в подполье нашли 16 тыс. литров пива
В центре Самары трамвай начал дымить и напугал пассажиров
В Самаре жителям города предложили оценить новый генплан с изменениями
Самарское министерство образования запретило педагогам пугать школьников
Александр Анюков отметит день рождения на поле в матче с "Тамбовом"
Воровали три дня: в Самарской области на краже аккумуляторов попались жители Татарстана
Стала известна судьба пропавших в Самаре 10-летних девочек
Диму Билана в извинениях перед Самарой 29 сентября поддержит "Русский хит"
В Самаре уже не замерзают жители 2534 домов
Пусть дикими будут леса, а не люди: Сторонники Греты Тунберг в Самаре показали, что они думают о человечестве
Все деньги автограду: в Самарской области 2020 год объявят годом Тольятти
До монастыря не дошел: 54-летний турист всю ночь совсем один блуждал по лесу в "Самарской Луке"