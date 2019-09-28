В Самарской области 81-летний водитель полез под грузовик и погиб

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-28T15:04:15+03:00

Это случилось на развилке трассы Самара - Бугуруслан в районе Муханово

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В Самарской области на дороге погиб 81-летний водитель "четверки". Автомобилист ехал со стороны села Тимашево и при выезде на отрезок трассы Самара - Бугуруслан не заметил мчащегося грузовика Рено. Фура ехала по главной дороге со стороны Отрадного.

- В результате ДТП водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщили печальную новость в ГУ МВД РФ по Самарской области.

К сожалению, виноват в аварии сам пожилой водитель. Видимость на этом повороте хорошая. Полиция призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU