В Самарской области 81-летний водитель полез под грузовик и погиб
В Самарской области на дороге погиб 81-летний водитель "четверки". Автомобилист ехал со стороны села Тимашево и при выезде на отрезок трассы Самара - Бугуруслан не заметил мчащегося грузовика Рено. Фура ехала по главной дороге со стороны Отрадного.
- В результате ДТП водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщили печальную новость в ГУ МВД РФ по Самарской области.
К сожалению, виноват в аварии сам пожилой водитель. Видимость на этом повороте хорошая. Полиция призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU