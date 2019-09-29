Тольяттинкий «Акрон» сыграл вничью с пермской «Звездой» в ПФЛ

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-29T17:54:23+03:00

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» сыграл вничью с пермской «Звездой» в матче 12 тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ (третий в системе дивизионов российского футбола). Матч проходил в Перми и завершился со счетом 1:1.

В составе «Акрона» отличился Иван Шалоников, который впервые вышел в стартовом составе.

Следующий матч тольяттинцы сыграют 6 октября в Жигулевске, где сейчас проводит домашние матчи «Акрон». Соперник – «Уфа-2».

Напомним, этот сезон – дебютный для тольяттинской команды на профессиональном уровне. До это клуб выступал в чемпионате любителей.

ИСТОЧНИК KP.RU