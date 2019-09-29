В Самаре на Московском шоссе перевернулась машина скорой помощи с больным ребенком

29 Сент. 23:12 2019-09-29T23:15:41+03:00

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В Самаре на кольце около Парка Хауса на Московском шоссе перевернулась машина скорой помощи. Автомобиль оказался на боку в тот момент, когда ехал с вызова и доставлял в больницу ребенка.Как говорят очевидцы, виноват скорее всего водитель "Приоры", который сначала притормозил, а потом прибавил скорость, надеясь проскочить перекресток перед машиной с включенными проблесковыми маячками.

- Фельдшер скорой молодец, её вытащили и она быстро среагировала помогать дальше, хоть сама качалась. Люди так вообще, молодцы, сразу побежали начали помогать, вытаскивать людей оттуда, - пишет Екатерина Сапрыкина.

В машине скорой, по данным свидетелей, был ребенок около пяти лет. Пока нет данных о том, пострадал ли кто-то в аварии. В ее последствиях и причинах разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU