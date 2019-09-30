2019-09-30T08:19:07+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель без прав опрокинулся в кювет на ВАЗ-2115 и погиб

Мужчина превысил скорость и не справился с управлением
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист скончался до приезда медиков скорой помощиАвтомобилист скончался до приезда медиков скорой помощиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 29 сентября, на 35 км трассы Тольятти - Хрящевка. Там улетел в кювет автомобиль ВАЗ-2115.

- За рулем легковушки находился 33-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Хрящевки в направления села Выселки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Известно, что погибший проживал в селе Русская Борковка Ставропольского района. Кроме того, как выяснили сотрудники ГИБДД, водительских прав у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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