В Самаре посетители магазина устроили давку ради напольных весов за 99 рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-30T10:08:22+03:00

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В минувшие выходные один из гипермаркетов Самары устроил небывалую распродажу. Он сделал скидку на напольные весы. Купить, безусловно, важный в хозяйстве предмет всего за 99 рублей решили в один момент десятки самарцев. Они оккупировали торговую точку и устроили там серьезную давку.

Больше всего напольные весы, как ни странно, понадобились пенсионерам. Они хватали товар и почти напролом шли к кассам, не обращая внимания на тех, кто стал невольным заложником всеобщего ажиотажа. На крики о том, что в толпе находятся дети и что нужно вести себя спокойнее, урвавшие товар по огромной скидке не обращали внимания. К слову, некоторые пытались хватать сразу по несколько весов, игнорируя слова продавцов, что один товар в одни руки.

По словам очевидцев, давка возле полок с весами закончилась огромными очередями у касс. Все ли успели себе купить очень нужный товар, не известно, но хотя бы до драк дело не дошло.

Распродажа напольных весов в Самаре привела к серьезной давке.Видео: Александр Косарьков

ИСТОЧНИК KP.RU