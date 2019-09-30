2019-09-30T10:08:22+03:00
Общество

В Самаре посетители магазина устроили давку ради напольных весов за 99 рублей

Из-за товара по очень большой скидке едва не пострадали дети [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Весы по большой скидке стали "яблоком раздора" для самарцевВесы по большой скидке стали "яблоком раздора" для самарцевФото: Скриншот с видео
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В минувшие выходные один из гипермаркетов Самары устроил небывалую распродажу. Он сделал скидку на напольные весы. Купить, безусловно, важный в хозяйстве предмет всего за 99 рублей решили в один момент десятки самарцев. Они оккупировали торговую точку и устроили там серьезную давку.

Больше всего напольные весы, как ни странно, понадобились пенсионерам. Они хватали товар и почти напролом шли к кассам, не обращая внимания на тех, кто стал невольным заложником всеобщего ажиотажа. На крики о том, что в толпе находятся дети и что нужно вести себя спокойнее, урвавшие товар по огромной скидке не обращали внимания. К слову, некоторые пытались хватать сразу по несколько весов, игнорируя слова продавцов, что один товар в одни руки.

По словам очевидцев, давка возле полок с весами закончилась огромными очередями у касс. Все ли успели себе купить очень нужный товар, не известно, но хотя бы до драк дело не дошло.

Распродажа напольных весов в Самаре привела к серьезной давке.Видео: Александр Косарьков

ИСТОЧНИК KP.RU

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