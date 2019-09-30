В Самаре посетители магазина устроили давку ради напольных весов за 99 рублей
В минувшие выходные один из гипермаркетов Самары устроил небывалую распродажу. Он сделал скидку на напольные весы. Купить, безусловно, важный в хозяйстве предмет всего за 99 рублей решили в один момент десятки самарцев. Они оккупировали торговую точку и устроили там серьезную давку.
Больше всего напольные весы, как ни странно, понадобились пенсионерам. Они хватали товар и почти напролом шли к кассам, не обращая внимания на тех, кто стал невольным заложником всеобщего ажиотажа. На крики о том, что в толпе находятся дети и что нужно вести себя спокойнее, урвавшие товар по огромной скидке не обращали внимания. К слову, некоторые пытались хватать сразу по несколько весов, игнорируя слова продавцов, что один товар в одни руки.
По словам очевидцев, давка возле полок с весами закончилась огромными очередями у касс. Все ли успели себе купить очень нужный товар, не известно, но хотя бы до драк дело не дошло.
Распродажа напольных весов в Самаре привела к серьезной давке.Видео: Александр Косарьков
ИСТОЧНИК KP.RU