2019-09-30T09:44:17+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейские ищут свидетелей «одиночного» ДТП на трассе

В районе села Кузькино опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-2114
Анастасия ФИЛАТОВА
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В аварии пострадал пассажир легковушкиВ аварии пострадал пассажир легковушкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в воскресенье, 29 сентября, на 14 км 500 м трассы «Шигоны — Старый Тукшум — Суринск» в Шигонском районе произошло «одиночное» ДТП. Примерно в 23:30 там опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-2114, который ехал без регистрационных знаков.

- Автомобилист двигался со стороны села Кузькино. В пути следования он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал 44-летний мужчина. Его с различными травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку, а также ищут свидетелей произошедшего. Они просят всех, кто что-либо знает о данном ДТП, сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД «Сызранское» по телефону (8464)33-38-66 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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