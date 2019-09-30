В Самаре на несколько дней закрыли проезд по улице Перекопской

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-30T10:01:22+03:00

Движение по улице Перекопской перекрыли до 3 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В понедельник, 30 сентября, в Самаре перекрыли движение по улице Перекопской. Это связано с работами по ремонту канализационных сетей, которые проводят сотрудники Самарских коммунальных сетей.

- Движение транспорта по улице Перекопской будет закрыто на участке протяженностью 50 метров с 6:00 30 сентября до 24:00 3 октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU