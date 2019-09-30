В Самаре из-за ремонта на улице Куйбышева изменили схемы движения автобусов
В Самаре проводятся ремонтные работы на улице Куйбышева. Из-за этого движение на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской перекрыли в оба направления.
- В связи с работами на улице Куйбышева автобусы № 5Д, 17, 24, 32, 37 и 47 пустили в объезд, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».
Так, автобусы № 5Д, 17, 32 пока будут курсировать по улицам Венцека, Фрунзе, Комсомольской и далее по своим маршрутам в оба направления. А автобусы № 24, 37, 47 — по улицам Венцека, Фрунзе, Комсомольской и далее по своим маршрутам в направлении Хлебной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU