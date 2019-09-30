2019-09-30T10:17:37+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта на улице Куйбышева изменили схемы движения автобусов

Изменения коснулись маршрутов №№ 5Д, 17, 24, 32, 37 и 47
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Из-за работ на улице Куйбышева автобусы пустили в объездИз-за работ на улице Куйбышева автобусы пустили в объездФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре проводятся ремонтные работы на улице Куйбышева. Из-за этого движение на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской перекрыли в оба направления.

- В связи с работами на улице Куйбышева автобусы № 5Д, 17, 24, 32, 37 и 47 пустили в объезд, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Так, автобусы № 5Д, 17, 32 пока будут курсировать по улицам Венцека, Фрунзе, Комсомольской и далее по своим маршрутам в оба направления. А автобусы № 24, 37, 47 — по улицам Венцека, Фрунзе, Комсомольской и далее по своим маршрутам в направлении Хлебной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тольятти пошел в лес за грибами и нашел пентаграмму из черепов животных
«Не злите женщин»: в селе под Тольятти неизвестные облепили иномарку женскими прокладками
Радио Рекорд предлагает самарцам выиграть поездку на матч Лиги чемпионов в Лейпциг
В Новокуйбышевске руководитель фирмы не отдал налоговой 8 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мостовом переходе установят 21 камеру видеонаблюдения: список мест
Обещал помочь купить Toyota и Lexus по скидке: самарца осудили за обман людей на 132 млн рублей
В Самарской области селянин прятал у себя в туалете более 15 кг конопли
В Самаре в районе станции метро «Победа» отключили светофоры
В Самаре на несколько дней закрыли проезд по улице Перекопской
В Самарской области полицейские ищут свидетелей «одиночного» ДТП на трассе
В Самарской области открылся Центр развития социального интеллекта для особых детей