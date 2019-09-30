В Самаре в районе станции метро «Победа» отключили светофоры

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-30T10:32:25+03:00

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В Самаре в районе станции метро «Победа» пропало электричество. Без света остались несколько домов, а также перестали работать светофоры. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Светофор на пересечении улиц Победы и XXII Партсъезда не работает из-за отключения энергоснабжения. Проводятся ремонтные работы. Срок восстановления энергоснабжения — 13:00, - сообщили представители «Дорсигнала» в твиттере.

Информацию о случившемся уже передали в ГИБДД. В ближайшее время на перекресток направят регулировщика. Пока же водителей просят быть осторожнее и внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU