В Самаре на Фрунзенском мостовом переходе установят 21 камеру видеонаблюдения: список мест

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-30T11:30:43+03:00

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В Самаре на Фрунзенском мосту, который еще находится в стадии строительства, установят 21 камеру видеонаблюдения. Подрядчика на разработку соответствующего проекта уже нашли. Этим за 2,3 млн рублей займется ООО «Пролайн». Компанию признали победителем электронного аукциона.

- Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию по аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в виде правоохранительного сегмента на мостовом переходе «Фрунзенский» до 16 декабря 2019 года, - сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

Так, три камеры должны появиться в районе пересечения улиц Комсомольской и Молодогвардейской, две — в районе пересечения улиц Чапаевской и Крупской, две — на пересечении улиц Фрунзе и Крупской, одна — на пересечении улиц Куйбышева и Крупской, четыре — на территории в границах улиц Крупской, Степана Разина и Засекина, четыре — на развязке в районе пересечения улиц Ростовской, Шоссейной и мостового съезда «Фрунзенский», три — на развязке и остановках общественного транспорта на пересечении улиц Ростовской и Шоссейной и еще две на остановках на участке от пересечения улиц Шоссейной и мостового съезда «Фрунзенский» до пересечения улицы Шоссейной и улицы Казачьей.

ИСТОЧНИК KP.RU