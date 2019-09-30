2019-09-30T12:42:49+03:00
Общество

Житель Тольятти пошел в лес за грибами и нашел пентаграмму из черепов животных

Странная находка взволновала и напугала горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Евгений Демидов / ТОЛЬЯТТИФото: Евгений Демидов / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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Странные дела происходят в Тольятти. На днях один местный житель отправился в лес по грибы, но нашел там нечто пугающее. Неподалеку от Поволжского шоссе мужчина наткнулся на десятки черепов животных, которые были выложены в виде пентаграммы. Фотографию странной находки тольяттинец выложил в соцсетях. Кто-то сразу предположил, что это сатанисты проводили в лесу какой-то обряд, кто-то пошутил, что это так игрались школьники.

- Неподалеку от этого места есть скотомогильник, куда трупы животных закапывались, в том числе зараженных всякой дрянью. Как бы черепа не оттуда взялись. Тут эпидемслужбы вызывать надо, - написал один из интернет-пользователей, отметим, что внешний вид «орнамента» в данном случае не очень важен. Другие же поспешили успокоить зарождающуюся панику тем, что, как правило, зараженных животных сжигают, а не просто закапывают.

Также появились предположения, что это может быть какой-нибудь религиозный знак:

- Это не капище. Вообще это символ утренней звезды или по-привычному — Венеры. По религиозной символике в раннем христианстве, если лучом вниз, то это знак Иисуса.

Что же на самом деле авторы этой инсталляции хотели изобразить и с какой вообще целью ее сделали, остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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