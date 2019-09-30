В Самаре хотят построить хоккейный центр рядом с «Самара Ареной» за полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-30T13:59:06+03:00

А за проектирование минстрой готов заплатить еще 12,6 миллионов

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Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который за 12,6 миллионов рублей спроектирует региональный центр по хоккею в Самаре. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Новый хоккейный центр будет располагаться в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и ул. Демократической, возле стадиона «Самара-Арена».

- Центр будет представлять из себя спортивный комплекс с ледовой ареной (ледовый дворец) и предназначен для тренировочного процесса и всесторонней подготовки спортсменов, а также для проведения соревнований всероссийского и регионального уровня по хоккею, - говорится в аукционной документации.

Предельная стоимость строительства предварительно должна составить 591,8 миллионов рублей. Центр на участке в 2,7496 га должны будут построить в один этап. Общая площадь хоккейной арены составит около 6 тысяч квадратных метров, вместимость – не менее 500 зрительских мест.

ИСТОЧНИК KP.RU