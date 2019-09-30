Просили деньги на канцтовары: в Тольятти родители пожаловались на поборы в детских садах

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-30T15:44:30+03:00

В городскую мэрию поступили несколько жалоб, но подтвердилась только одна

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В последнее время в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в детских садах Тольятти процветают поборы. Якобы с родителей собирают деньги на покупку канцтоваров. В связи с этим мэрия города провела по данным фактам проверку.

- Всего поступило 9 обращений - 6 муниципальным дошкольным учреждениям и три по детским садам АНО ДО «Планета детства «Лада». В большинстве случаев жалобы не подтвердились. Только в одном детском саду факт выдачи родителям списка канцтоваров нашел подтверждение, - сообщила руководитель департамента образования Тольятти Лариса Лебедева.

По словам чиновницы, родители воспитанников детских садов не должны сдавать деньги на канцтовары. Их закупка и так заложена как в муниципальном, так и региональном бюджетах по статье «прочие расходы». На совещании, которое прошло в мэрии, глава Автограда Сергей Анташев поручил провести служебную проверку в детском саду, где подтвердилась жалоба родителей, и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU