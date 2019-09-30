Автомобилистку из Новокуйбышевска осудили за наезд на двух школьниц на пешеходном переходе
В Новокуйбышевске суд вынес приговор 50-летней автомобилистке, которая устроила ДТП с двумя пострадавшими. По ее вине травмы получили девочки 12-ти и 13-ти лет.
- Вечером 25 октября 2018 года женщина, двигаясь на автомобиле Daewoo Matiz по улице Суворова, не учла метеорологические условия и мокрое состояние дороги и сбила двух пешеходов. Подростки пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате одной из девочке был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU