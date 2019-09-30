2019-09-30T16:20:15+03:00
Происшествия

Жительница Сызрани одолела брата в пьяной драке и убила его кухонным ножом

Женщину отправили на исправление в колонию общего режима
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сызранке придется провести в колонии за убийство брата 6 летСызранке придется провести в колонии за убийство брата 6 летФото: Архив "КП"
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В Сызранском городском суде огласили приговор местной жительнице, которая обвинялась в убийстве собственного брата.

- Все произошло в феврале 2019 года. Женщина вместе с братом и знакомыми у себя на кухне распивала спиртные напитки. Между родственниками возникла ссора, которая затем переросла в драку. Женщина дважды ударила брата кухонным ножом в туловище и плечо, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными. Он скончался на месте. Суд признал сызранку виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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