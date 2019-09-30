Светофор не для всех? Самарцев возмутил водитель маршрутки, который пролетел перекресток на «красный»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-30T16:53:21+03:00

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В понедельник, 30 сентября, жители Самары стали свидетелями возмутительного поведения водителя маршрутки, предположительно, № 297. Примерно в 17 часов мужчина, нисколько не заботясь о своей безопасности и безопасности других участников движения, на большой скорости пролетел перекресток улицы Физкультурной и проспекта Кирова. При этом на светофоре горел красный сигнал.

- Вот что в головах у этих людей?! - возмутились в твиттере горожане, опубликовав видео с опасным трюком.

На обращение горожан отреагировали представители департамента транспорта. Они осудили такое поведение и сообщили, что направили видео перевозчику для принятия мер.

В Самаре водитель маршрутки проскочил перекресток на "красный". #автосамара Вот что в головах у этих людей??????? (внимание на левый ряд) https://t.co/8VJ42dj09R

ИСТОЧНИК KP.RU