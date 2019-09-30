2019-09-30T16:53:21+03:00
Общество

Светофор не для всех? Самарцев возмутил водитель маршрутки, который пролетел перекресток на «красный»

Опасный трюк мужчина провернул на пересечении улицы Физкультурной и проспекта Кирова [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель маршрутки лихо проскочил перекресток, нарушив ПДДВодитель маршрутки лихо проскочил перекресток, нарушив ПДДФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 сентября, жители Самары стали свидетелями возмутительного поведения водителя маршрутки, предположительно, № 297. Примерно в 17 часов мужчина, нисколько не заботясь о своей безопасности и безопасности других участников движения, на большой скорости пролетел перекресток улицы Физкультурной и проспекта Кирова. При этом на светофоре горел красный сигнал.

- Вот что в головах у этих людей?! - возмутились в твиттере горожане, опубликовав видео с опасным трюком.

На обращение горожан отреагировали представители департамента транспорта. Они осудили такое поведение и сообщили, что направили видео перевозчику для принятия мер.

В Самаре водитель маршрутки проскочил перекресток на "красный". #автосамара Вот что в головах у этих людей??????? (внимание на левый ряд) https://t.co/8VJ42dj09R

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три четверти жилых домов Самары уже получают тепло
С такими лучше не ссориться: в Самаре наградили победителей спартакиады вооруженных Сил РФ
В Сызрани тяжелобольной ребенок не получал жизненно важные лекарства
Задержали прямо в квартире: появились новые подробности ареста мужчины, напавшего с ножом на девушку в Самаре
В Тольятти собираются выпускать беспилотные вертолеты
В Самаре экс-директор школы выписывал премии своим подчиненным и сам тратил их
"Ползают напротив школы и справляют нужду посреди улицы": самарцы просят власти РФ разобраться с приютом для бомжей
Жительница Сызрани одолела брата в пьяной драке и убила его кухонным ножом
Автомобилистку из Новокуйбышевска осудили за наезд на двух школьниц на пешеходном переходе
Просили деньги на канцтовары: в Тольятти родители пожаловались на поборы в детских садах
Снова потратятся на спорт: до конца 2020 года спроектируют еще один футбольный манеж около «Самара Арены»
Красная «метка»: в Самаре на почтовых ящиках должников за тепло появятся предупреждающие наклейки