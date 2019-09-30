В Сызрани тяжелобольной ребенок не получал жизненно важные лекарства

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-30T18:26:55+03:00

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Настоящая драма разыгралась в Сызрани. Там юный Алексей Лазарев, страдающий ДЦП, не получает жизненно важный дорогостоящий препарат. Но вскоре ситуация может измениться. Пока покупать лекарства семье приходится самостоятельно, получать их бесплатно мешает отсутствие направления к неврологу. В отчаяние семья обратилась в СМИ.

Родители мальчика сообщили, что лекарством могут обеспечить и бесплатно, но в условиях стационара, куда можно получить направление только у невролога. Вот только «свободных талонов к неврологу нет, и когда будут неизвестно».

Как сообщили в департамент информационной политики, о ситуации стало известно Дмитрию Азарову. Глава Самарской области уже поручил министру разобраться в этой истории и доложить о результатах.

Пока результатов нет, «КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU