2019-09-30T18:48:44+03:00
Спорт

С такими лучше не ссориться: в Самаре наградили победителей спартакиады вооруженных Сил РФ

Соревнования проводились по военно-прикладным видам спорта
Евгения ВАСИНА
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Фото Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)Фото Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)
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С 24 по 29 сентября на объектах ЦСКА в Самаре проходили соревнования спартакиады вооруженных сил РФ по военно-прикладным видам спорта: офицерскому троеборью, военному пятиборью, военному троеборью. Для участия в соревнованиях к нам приехали 200 сильнейших военных-многоборцев в составе 8 сборных команд, представляющих Западный, Восточный, Центральный и Южный округа, Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска (ВДВ), а также 12 ГУ МО РФ.

Свою силу и ловкость участники демонстрировали в течение четырех дней. Военнослужащие стреляли из пистолета Макарова, автомата Калашникова, малокалиберной винтовки, плавали, метали ручные гранаты, бежали кросс, преодолевали полосы препятствий с выкладкой.

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

В итоге на пьедестал почета поднимались лучшие из лучших. В военном троеборье (стрельба, метание гранат и бег) первое место среди видов и родов войск у команды ВКС. Спортсмены по сумме трех видов набрали 26087 очков. Вторыми на пьедестал почета поднялись десантники. У команды ВДВ 23284 очка. Третье место заняла команда РВСН – 23089 очков. Лучший результат среди округов показали спортсмены ВВО (28239), на втором месте ЗВО (25411) и на третьем ЦВО (24338).

Победители в военном пятиборье (стрельба, полоса препятствий, плавание, метание гранат, кросс) - команда ВКС с общим результатом в 40676 очков. Второе место у команды ВДВ – 38363 очка, третье – у сборной РВСН – 37127 очков. Среди военных округов в пятиборье сильнейшими стали военнослужащие ЗВО, набрав в сумме 39464 очка. За ними ВВО, у них 39263 очка. Третье место заняла команда ЦВО – 37244 очка.

Победители летнего офицерского троеборья (стрельба, плавание, бег) среди видов и родов войск команда ВКС (23212). Второе место – команда ВДВ (20669), третье место – команда РВСН (18364). Среди округов наибольшее количество очков – 23217 - сумела набрать команда ВВО, за ними сборные ЗВО (21353) и ЦВО (20934).

Также были награждены победители личного первенства по всем видам спартакиады.

Победители спартакиады отправятся защищать честь Вооруженных сил России в составе сборных команд на престижных армейских соревнованиях, в числе которых Всемирные военные игры в Китае и чемпионат дружественных армий стран СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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